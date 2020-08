Calciomercato Roma, futuro Dzeko: una scelta di cuore

Calciomercato Roma, Dzeko incontrerà i dirigenti per decidere il suo futuro: entro domani si capirà il suo destino.

Come l’anno scorso, il calciomercato estivo della Roma deve fare i conti con la telenovela Dzeko. Resta o va via? L’anno scorso il suo addio sembrava scontato, destinazione Inter dove Antonio Conte lo aspettava a braccia aperte. Poi, quasi a sorpresa, è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto. Un rinnovo che sembrava non lasciare dubbi per la stagione 2020/2021, ma le cose sono andate diversamente. Senza qualificazione in Champions League e con una carriera agli sgoccioli per motivi meramente anagrafici, Dzeko deve decidere se fare un ultimo disperato tentativo di vincere qualcosa con la Roma. O sposare un progetto sulla carta più vincente, come potrebbero essere quelli di Inter e Juventus.

Quella di Dzeko, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, potrebbe essere una scelta di cuore. E l’amore non sarà soltanto quello verso la Roma e i colori giallorossi.

Calciomercato Roma, la famiglia vuole Dzeko ancora in giallorosso

La moglie di Dzeko, Amra Silajdžić, è in attesa di un altro figlio e come l’anno scorso avrà un peso decisivo nel futuro del marito. Vorrebbe restare a Roma, considerata anche la situazione particolare in atto nel mondo intero per la diffusione del coronavirus. In caso di decisione differente, la Roma valuterebbe il cartellino dell’attaccante 15 milioni di euro. Juventus e Inter sono alla finestra e aspettano l’incontro tra Edin e la dirigenza giallorossa.

