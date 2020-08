Calciomercato Roma, anche i giallorossi sul centrocampista del Liverpool

Il calciomercato Roma vede la dirigenza giallorossa impegnata a sfoltire l’organico per poi piazzare i colpi adatti per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca.

La priorità dunque al momento è quella di cedere, ma questo ovviamente non vuol dire che la società non abbia già messo nel mirino quei calciatori che l’allenatore portoghese reputa adatti al suo stile di gioco. Già preso Pedro, adesso l’attenzione si rivolge anche alle altre zone del campo. Si attendono rinforzi infatti sia in difesa che a centrocampo.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Calciomercato Roma, Grujic in uscita dal Liverpool

Ed è proprio per quanto riguarda la linea mediana che spunta un rumor dall’Inghilterra. Come riporta anche LiverpoolCore, infatti, ci sarebbero pure i giallorossi in lizza per Marko Grujic. E’ un centrocampista serbo di 24 anni, alto un metro e novanta, che appartiene al Liverpool di Klopp ma che nelle ultime due stagioni ha giocatori in prestito nell’Hertha Berlino. In Germania, giocando con continuità, è cresciuto tantissimo e la sua valutazione ora si aggira sui 20 milioni di euro.

La lista delle pretendenti è lunghissima e ci sarebbe anche l’Atalanta di Gasperini. Non solo, perché in Germania lo stesso Hertha e il Moenchengladbach lo vorrebbero. E si ipotizza anche che lo stesso Liverpool possa inserirlo in una trattativa con il Bayern Monaco per arrivare a Thiago Alcantara.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!