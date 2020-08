Dopo il cambio d’agente, Kolarov è pronto a lasciare la Roma e ha già raggiunto un’intesa con la sua nuova squadra

Il calciomercato della Roma, oltre che sulla conferma dei gioielli Pellegrini e Zaniolo, si baserà molto sulla cessione di esuberi e di calciatori dall’ingaggio molto pesante. Se sul fronte Dzeko si registrano nuovi contatti con la Juventus, per quanto riguarda la difesa si può parlare di un vero e autentico blitz in Serie A per uno dei senatori dello spogliatoio giallorosso: Kolarov.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, apertura Milik: l’affare si sblocca

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: accordo fatto per il difensore

Calciomercato Roma, Kolarov ha detto sì all’Inter

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il mancino serbo avrebbe già detto sì all’Inter, che nelle prossime ore cercherà di trovare un’intesa con Guido Fienga, partito per Milano giovedì mattina. L’ex City è una richiesta precisa di Conte che vuole esperienza e carisma nello spogliatoio. Oltre a garantire una copertura sull’out mancino, Kolarov può giocare anche come terzo difensore centrale a sinistra.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!