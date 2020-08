Calciomercato Roma, i giallorossi avrebbero deciso di affondare il colpo per riuscire a portare Milik nella Capitale

In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, la Roma potrebbe aver cominciato a muoversi in maniera concreta per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it infatti, la dirigenza giallorossa avrebbe contattato ieri sera l’entourage del centravanti del Napoli Arkadiusz Milik per discutere in maniera concreta la possibilità di un suo trasferimento nella Capitale. Una mossa risoluta da parte della società capitolina, desiderosa di smuovere le acque del proprio calciomercato e contestualmente determinata a battere la concorrenza per l’attaccante polacco.

Calciomercato Roma. affare Milik: i dettagli

Sempre secondo quanto riportato da calciomercato.it, lo scambio tra Roma e Napoli porterebbe Under e il giovane Riccardi in Campania e Milik in giallorosso. Con i tre cartellini dei calciatori in ballo, l’operazione potrebbe concludersi senza nessun movimento cash e senza nessuna plusvalenza a bilancio per le due società. Milik a Roma troverebbe un posto nell’undici titolare che si andrebbe a liberare con la probabile cessione di Dzeko alla Juventus.

Per la conclusione della trattativa mancherebbe soltanto l’ok del polacco che ancora starebbe tentennando in attesa di un’ultima chiamata proprio da parte dei bianconeri. Una chiamata che secondo Luca Momblano è destinata a non arrivare mai.

Il giornalista infatti ha dichiarato a CasaJuventibus, che l’affare tra la Vecchia Signora e Milik sarebbe ormai archiviato in quanto il calciatore avrebbe ricevuto una bocciatura da parte del nuovo staff tecnico bianconero.

