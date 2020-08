Il calciomercato della Roma rimane appeso alla questione centravanti. Se Dzeko andrà via, ci sarà la necessità di un nuovo attaccante.

Oggi potrebbe essere un giorno decisivo per capire se Edin Dzeko lascerà o meno i colori giallossi. Il bomber di Sarajevo è molto legato ai colori giallorossi e in generale alla città di Roma, ma il pressing della Juventus continua e senza dubbio giocare in una squadra che lotta per lo Scudetto potrebbe essere una forte attrattiva. E dunque la Roma deve iniziare comunque a pensare ad una possibile alternativa al bosniaco.

Calciomercato Roma, lo scambio per Milik

Alternativa che in verità i giallorossi hanno già individuato in Milik, attaccante polacco del Napoli che pure nei mesi scorsi era stato accostato alla Juve. Il cambio in panchina tra Sarri e Pirlo però sembra aver cambiato le priorità di mercato dei bianconeri. Che ora appunto sognano Dzeko per completare il reparto offensivo. Come arrivare a Milik? Come riporta Il Corriere dello Sport la Roma avrebbe pronto uno scambio con il Napoli e sarebbe pronta ad offrire per il calciatore non solo Under, pedina gradita ai partenopei, ma anche Riccardi. La valutazione dei due giocatori arriverebbe ai 40 milioni richiesti dal Napoli per il suo attaccante, e in questo caso per i giallorossi non ci sarebbe alcuno sborso economico per la trattativa. Se il Napoli accetterà, ci sarà da convincere l’attaccante polacco, trovando l’accordo economico per il contratto.

