Calciomercato Roma, voci che provengono dall’Inghilterra danno per sicuro l’accordo tra i giallorossi e il Manchester United per il ritorno di Smalling nella Capitale

Il primo obiettivo dichiarato da parte della Roma per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione è sicuramente il ritorno nella Capitale di Chris Smalling. Il calciatore non ha mai nascosto la sua volontà di vestire ancora la maglia giallorossa e sembra che nelle scorse settimane abbia anche rifiutato nuove destinazioni proposte dal Manchetsr United.

La società capitolina dal canto suo, dopo la doccia gelata di inizio agosto per il mancato prolungamento del prestito del difensore, ha continuato a lavorare con la dirigenza dei “Red Devils”, con l’intento di acquistare il giocatore a titolo definitivo. E adesso gli ultimi rumors provenienti dall’inghilterra, danno per sicuro l’accordo tra i due club che dovrebbe portare a termine l’affare.

Calciomercato Roma, accordo fatto per Smalling

Told you this yesterday. Smalling to Roma done 🤝 https://t.co/FybkwIiRRX — Premier league ITK (@ITK_PL) August 27, 2020

In particolare il sito Purely Football, attraverso un tweet, nelle ultime ore ha dato per certo il ritorno di Smalling a Roma a titolo definitivo. In realtà sotto al post della pagina inglese è arrivato il commento del giornalista di Romapress.net John Solano, che ha puntualizzato dicendo che l’accordo tra i giallorossi e il Manchester United è vicino, ma non ancora concluso.

Staremo a vedere cosa succederà. L’unica certezza è che dalle parti di Trigoria si sta puntando in maniera decisa a concludere la trattativa. Smalling durante l’ultima stagione si è imposto come vero leader della difesa romanista ed è chiaro che il tecnico Fonseca desideri tanto poter contare su di lui anche nel prossimo anno calcistico.

