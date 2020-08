La Roma inizia a pianificare le tappe di avvicinamento al prossimo campionato di serie A, che inizierà il prossimo 19 settembre.

Ci sarà poco tempo per lavorare sul campo. Dopo questi primi giorni di ritiro intatti molti elementi partiranno per raggiungere le rispettive nazionali. E dunque per Paulo Fonseca e gli altri allenatori ci sono, di fatto, solo un paio di settimane piene per trovare i giusti equilibri sul terreno di gioco in vista del campionato. La Roma ha programmato per adesso solo una amichevole, il 5 settembre a Trigoria. In quella occasione affronterà il Benevento di Pippo Inzaghi, neopromossa con tanta voglia di stupire, come conferma il suo mercato.

Roma, test contro il Frosinone

Come riporta però Il Corriere dello Sport ci sarebbe in cantiere anche una seconda amichevole per i giallorossi, che potrebbero scendere in campo il prossimo 9 settembre per affrontare allo “Stirpe” il Frosinone. Squadra che ha fallito per un soffio la promozione perdendo la finale playoff di serie B contro lo Spezia. Un’altra tappa di avvicinamento ai rispettivi campionati per entrambe.

