Roma, dopo il portiere Antonio Mirante, un altro calciatore giallorosso è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta dell’attaccante Carles Perez

E’ stato lo stesso spagnolo a comunicare la notizia attraverso un post sul proprio profilo Instagram in cui si legge: “Due giorni fa, per controllare il mio stato di salute prima di iniziare la preparazione con il resto della squadra, ho fatto un tampone per il Covid19. Oggi mi hanno comunicato il risultato, che purtroppo è positivo“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: accordo fatto per il difensore

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, futuro Dzeko: una scelta di cuore

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!