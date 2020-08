Il calciomercato della Roma prosegue soprattutto con le cessioni, indispensabili per i giallorossi per sfoltire l’organico.

Inizia un periodo bollente per la dirigenza giallorossa, che deve trovare una sistemazione ai calciatori che non rientrano più nei piani tecnici. E che nello stesso tempo si trova di fronte a delle situazioni di mercato importanti, come quelle relative a Dzeko e Kolarov, nelle quali non è facile prendere una decisione. Un altro giocatore che potrebbe partire è Davide Santon. Fonseca ne ha apprezzato la duttilità, ma dopo il cambio modulo del portoghese per lui gli spazi si sono sempre più ristretti. E dunque per il difensore ex Inter potrebbe esserci presto una nuova avventura. Ma dove?

Calciomercato Roma, Santon verso il Besiktas

Per il jolly difensivo all’orizzonte potrebbe esserci una avventura all’estero. Come riporta infatti il sito di Gianluca Di Marzio, Santon sarebbe molto vicino al Besiktas, squadra turca di Istanbul. Che vorrebbe puntare forte sulla sua esperienza e sulla sua capacità di adattarsi in più zone del campo. Per il calciatore sarebbe la seconda esperienza vissuta all’estero dopo la parentesi con il Newcastle.

