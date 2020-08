Il calciomercato della Roma entra nelle sue ore cruciali. A breve si capirà quale sarà il futuro di Edin Dzeko, vicino alla Juventus.

Perché è proprio dalla eventuale cessione del bosniaco che dipenderanno le prossime mosse del club giallorosso. Che in questa fase, prima di pensare agli acquisti, si trova impegnato a cedere gli elementi che non rientrano nei piani di Fonseca. Al contrario il tecnico portoghese sarebbe ben felice di tenersi stretto Edin Dzeko. Calciatore che reputa indispensabile sia in zona gol, ma anche per la sua capacità di giocare per la squadra e di essere un leader dello spogliatoio, un esempio per i compagni. Stesse motivazioni che hanno indotto Andrea Pirlo a chiederlo come rinforzo per la sua Juventus.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare con la Juventus

La Juventus, come rivela il Corriere dello Sport, punta forte su Dzeko ed è pronto a confermargli il biennale da 7.5 milioni di euro. Il calciatore potrebbe essere ingolosito dalla possibilità di lottare per il titolo e di giocare al fianco di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato da “La Stampa”, ci sarebbe anche l’accordo tra il club giallorosso e la Juventus per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Ieri c’è stato un incontro tra le due società a Milano, e nell’operazione non sono da escludere degli scambi. C’è da aspettare però il sì di Dzeko all’operazione, e la decisione verrà presa insieme alla moglie Amra, in dolce attesa.

