Calciomercato Roma, intesa per l’ingaggio di Milik: tutte le cifre

Calciomercato Roma, raggiunto l’accordo di massima per l’ingaggio di Milik: manca solo il sì definitivo dell’attaccante.

In 48 ore la Roma potrebbe cambiare il suo attaccante di riferimento. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con la Juventus per la cessione di Dzeko (18 milioni di euro) ma il sì definitivo spetterà all’attaccante bosniaco. Proprio il passaggio di Dzeko alla Juventus farebbe scattare un effetto domino: a quel punto Milik dovrebbe rassegnarsi all’idea di vestire il bianconero e dare l’assenso definitivo alla Roma.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Calciomercato Roma, i dettagli dell’affare Milik

Tutti i dettagli dell’affare Milik sono riportati sull’edizione odierna de “La Stampa“. Con il Napoli è stato raggiunto l’accordo per lo scambio secco con Cengiz Under e il giovane Alessio Riccardi per una valutazione complessiva di 40 milioni da una parte dell’altra.

Per quanto riguarda l’ingaggio dell’attaccante polacco, l’intesa di massima sul contratto sarebbe di 4,5 milioni netti a stagione più bonus e diritti d’immagine al giocatore. Accordo anche sulla durata del contratto (quadriennale) e sul numero di maglia: erediterebbe il 9 di Dzeko.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!