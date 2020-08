Calciomercato Roma, nessuna chance per un ritorno in giallorosso

Il calciomercato Roma vive le sue fasi più calde in queste settimane. Tante cessioni all’orizzonte ma anche la necessità di rinforzare la rosa di Fonseca.

Insomma c’è tanto lavoro da fare per Fienga e De Sanctis, che sono molto impegnati in questa fase a sfoltire l’organico, davvero troppo numeroso. E impegnati anche a capire quale sarà il futuro di due senatori come Dzeko e Kolarov. In caso di loro partenza, la Roma dovrà cercare delle pedine valide e con lo stesso carisma, in campo e nello spogliatoio. Non sarà facile. Nel frattempo sfuma un possibile ritorno a centrocampo.

Calciomercato Roma, impossibile il ritorno di Strootman

Come riporta John Solano, giornalista di Romapress, alla società giallorossa nei giorni scorsi è stata offerta la possibilità di prendere, anzi riprendere, Kevin Strootman. L’olandese gioca nel Marsiglia e i francesi lo hanno inserito nella lista dei partenti. Tant’è che di fatto lo sta offrendo a più club, tra cui la Roma. Nessun dubbio sul valore del calciatore e dell’uomo, ma i giallorossi avrebbero rifiutato gentilmente, considerato l’ingaggio da 4.5 milioni di euro che percepisce l’olandese. Un ingaggio che non rientra nel tetto imposto dal club.

