Calciomercato Roma, Zaniolo tra Tottenham e rinnovo: le ultime

Il calciomercato della Roma non vede nella lista dei partenti Nicolò Zaniolo. Nessun dubbio sulla permanenza del numero 22 giallorosso.

La lista delle squadre interessate al calciatore giallorosso è molto lunga, del resto è uno dei talenti più in vista a livello mondiale e la Roma vuole tenerselo stretto. L’arrivo al timone societario di Dan Friedkin non ha cambiato le carte in tavola, tutt’altro. Sarà uno dei perni della nuova squadra e presto rinnoverà nuovamente il contratto con i giallorossi. Il suo ingaggio sarà aumentato a tre milioni di euro all’anno, un attestato di stima da parte della nuova società che vuole programmare al meglio il futuro.

Calciomercato Roma, no al Tottenham

Come rivela Il Corriere dello Sport, ieri l’agente di Zaniolo, Vigorelli, era a Trigoria. Si è parlato del suo contratto, appunto, ma anche di un interessamento da parte del Tottenham di Josè Mourinho. Tuttavia il discorso relativo alla sua cessione non è neppure iniziato. Nessuna cifra al momento convincerà la Roma a cedere il suo numero 22, che nel frattempo è stato convocato dalla nazionale di Mancini per gli impegni della Nations League. E in vista degli Europei tutti sperano che Zaniolo possa essere sempre più decisivo.

