Calciomercato Roma, ipotesi scambio con l’Everton

Il calciomercato della Roma vede il club giallorosso impegnato in questa fase soprattutto a piazzare gli elementi che non rientrano nei piani tecnici di Fonseca.

Calciatori che troverebbero poco spazio e che dalle cui cessioni la società potrebbe ricavare delle importanti risorse economiche da poter magari poi reinvestire. La lista dei cosiddetti “esuberi” è lunga e comprende anche l’ex capitano Alessandro Florenzi. Che è tornato a Trigoria dopo l’esperienza poco felice con il Valencia ma che non sembra destinato a rimanerci a lungo. Anche il cambio di modulo di Fonseca, che sembrerebbe adattarsi meglio alle sue caratteristiche, non lo vedrà come protagonista. Insomma per lui si profila la cessione.

Calciomercato Roma, scambio con Kean?

Atalanta e Fiorentina sembrano essere i club maggiormente attratti dalle prestazioni del jolly, ma il futuro di Florenzi potrebbe essere all’estero. Il Corriere dello Sport infatti rivela che potrebbe esserci all’orizzonte uno scambio con l’Everton. Ancelotti sarebbe ben felice di dare una chance a Florenzi e in cambio alla Roma potrebbe arrivare Moise Kean. Attaccante in cerca di rilancio dopo che in Inghilterra ha trovato poco spazio. Anche perché comunque fa parte del gruppo di Mancini e vuole giocarsi le sue chance di partecipare ai prossimi Europei. Una trattativa insomma che potrebbe anche decollare, perché la Roma ha comunque la necessità di rinforzare il suo parco attaccanti, indipendentemente dalla permanenza o meno di Dzeko in giallorosso.

