Calciomercato Roma, il Torino fissa il prezzo: 15 milioni

Calciomercato Roma, il Torino può cedere il difensore Armando Izzo per 15 milioni di euro: giallorossi fortemente interessati.

Continua l’asse caldo Torino-Roma, non solo con la Juventus ma anche con il club granata. In ballo ci sono infatti discorsi su un alto numero di calciatori. Se è ormai noto che il nuovo allenatore Marco Giampaolo sarebbe ben felice di riavere alle sue dipendenze Patrik Schick come ai tempi della Sampdoria, la Roma ha nel mirino Salvatore Sirigu come eventuale sostituto di Pau Lopez ma anche un difensore che potrebbe rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, nel mirino Armando Izzo

Il difensore del Torino Armando Izzo, reduce da una stagione non esaltante, è in uscita da Torino e ci sarebbe anche il prezzo giusto per prenderlo, secondo quanto riportato da Tuttosport: 15 milioni di euro.

Come già anticipato in esclusiva da Asromalive, Izzo interessa da tempo ai giallorossi. Il difensore nello scorso mese di febbraio ha cambiato procuratore. Chiuso il rapporto con Paolo Palermo, si è Izzo affidato a Mino Raiola, presente proprio ieri a Trigoria. Un nuovo indizio di mercato?

