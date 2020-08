Roma senza pace, ancora un positivo al coronavirus

In casa Roma si registra purtroppo un altro giocatore positivo al Covid-19 dopo Mirante e Carles Perez. Ma per fortuna il calciatore non ha sintomi.

Il gruppo di Paulo Fonseca si è appena ritrovato per iniziare a preparare sul campo la nuova stagione agonistica. Ma il tecnico portoghese non vive certo giorni tranquilli. Non solo per le vicende di calciomercato che stanno tenendo banco in queste ore, ma anche per la positività di alcuni elementi della rosa. A Mirante e Carles Perez infatti oggi si è aggiunto alla lista anche il difensore brasiliano Bruno Peres.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Roma, Bruno Peres positivo

I controlli effettuati in questi giorni infatti hanno rilevato la positività di Bruno Peres, che ha dato l’annuncio tramite la sua pagina di Instagram. “Purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi – ha scritto il brasiliano – ora rispetterò i giorni di isolamento, ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!”. Quarantena dunque in arrivo per lui con la speranza di rivederlo presto in campo.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!