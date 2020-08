Roma, sale a quattro il numero di calciatori positivi al coronavirus: c’è anche Kluivert. Domani previsto secondo ciclo di tamponi.

Anche Justin Kluivert è risultato positivo al coronavirus. Il numero di calciatori della Roma positivi sale così a quattro, dopo Antonio Mirante, Carles Perez e Bruno Peres. Ieri tra l’altro Justin Kluivert aveva incontrato anche il suo agente Mino Raiola a Trigoria, dove si era recato per una visita ai calciatori che fanno parte della sua scuderia.

La Roma aveva già deciso di posticipare l’inizio degli allenamenti che era fissato per oggi alle 18:00. Per domani intanto è previsto un secondo ciclo di tamponi e solo dopo gli esiti degli esami si deciderà se e come riprendere con le attività sportive.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Roma, già quattro i calciatori positivi al coronavirus

La Serie A dovrebbe iniziare ufficialmente il 19 settembre, ma la Roma deve fare i conti già con la positività di ben quattro calciatori al coronavirus. Carles Perez, Bruno Peres e Justin Kluivert dovranno restare in isolamento fino a pochi giorni prima dell’inizio del campionato e potrebbe rappresentare un problema per Fonseca, anche se gli ultimi due non sembrano essere nei piani dell’allenatore e della società per la nuova stagione.

I giallorossi conosceranno la prima avversaria del nuovo campionato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00, quando verrà estratto il calendario.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!