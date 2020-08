Serie A, ufficiale data del calendario. Probabile partenza posticipata

Serie A, ufficiale la data dell’estrazione del calendario per la stagione 2020/2021. Intanto Inter e Atalanta vogliono posticipare il via.

Il calendario della Serie A TIM 2020/2021 verrà presentato mercoledì 2 settembre alle ore 12.00. Le giornate che comporranno la prossima stagione, al via il 19 settembre, saranno svelate in via esclusiva sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A:

Gli hashtag ufficiali della presentazione del calendario saranno: #SerieATIM, #nonprendereimpegni, #dontmakeplans.

Serie A, Atalanta e Inter vogliono posticipare il via

Intanto il via della Serie A 2020/2021 potrebbe essere posticipato, almeno per quattro squadre. Inter e Atalanta, in seguito agli impegni avuti in Europa League e Champions League, hanno chiesto di non giocare la partita della prima giornata il 19 settembre.

La Lega pare orientata ad accogliere le richieste dei due club e ufficialmente la decisione verrà presa nel prossimo cda. Il campionato di Inter e Atalanta inizierebbe in questo modo una settimana più tardi, probabilmente sabato 26, per poi recuperare la prima giornata tra la seconda e la terza in calendario. Le due squadre scenderebbero in campo il 26 e il 30 settembre, per chiudere il primo tour de force il 4 ottobre.

