Calciomercato Roma, doppia cessione Bayer: si sblocca l’affare Schick

Calciomercato Roma, doppia cessione del Bayer Leverkusen, oltre a Havertz parte anche Volland: la prossima settimana si chiude per Schick.

La cessione di Patrick Schick al Bayer Leverkusen è ormai in dirittura d’arrivo. Pochi dettagli ancora e nella prossima settimana si metterà tutto nero su bianco, con la Roma che utilizzerà i soldi incassati per accontentare le richieste del Manchester United per l’ingaggio in difesa di Chris Smalling.

Come riporta “Sport1.de“, a sbloccare l’acquisto di Schick da parte del Bayer Leverkusen non sarà soltanto la cessione di Kai Havertz al Chelsea. C’è infatti un altro movimento in uscita che permetterà alle “Aspirine” di chiudere per l’attaccante ceco reduce dalla positiva esperienza al Lipsia.

Calciomercato Roma, tempistica cessione Schick

Un altro attaccante in rosa al Bayer Leverkusen, Kevin Volland, non ha accettato la proposta di rinnovo del contratto e per questo motivo sarà a breve ceduto ai francesi del Monaco. Con tutti i soldi incassati dalla doppia cessione, il Bayer Leverkusen – che nella passata stagione di Bundesliga ha mancato la qualificazione in Champions League per un soffio nonostante un ottimo girone di ritorno – potrà chiudere per Schick.

Ci sarà bisogno di un po’ di tempo, almeno fino alla metà della prossima settimana, prima di mettere nero su bianco. La Roma aspetta e conta di incassare almeno 25 milioni di euro. Poi partirà l’assalto a Chris Smalling, in attesa di capire come andrà la vicenda relativa a Dzeko e Milik, perché la Roma avrà bisogno molto probabilmente di un altro attaccante. Magari un giovane di prospettiva.

