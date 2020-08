Calciomercato Roma, Dzeko ancora indeciso sul suo futuro

Il calciomercato Roma vede i giallorossi alle prese con la questione relativa a Edin Dzeko. Il bosniaco rimarrà o andrà via?

Mentre i tifosi della Juventus continuano a sognare i colpi Suarez e Messi, la verità è che l’obiettivo numero uno per l’attacco bianconero è Edin Dzeko. Centravanti di 34 anni della Roma, conosce molto bene la serie A ed è un giocatore che ben entrerebbe negli schemi di Pirlo. Perché oltre ad essere un ottimo finalizzatore è anche un calciatore molto abile a giocare con i compagni ed aprire degli spazi invitanti.

Calciomercato Roma, Dzeko è indeciso

Le voci arrivate in mattinata parlavano di un accordo ormai vicino tra la Juventus e Edin Dzeko, ma secondo invece quanto riporta RomaPress il calciatore bosniaco non sarebbe ancora convinto della destinazione bianconera. “Ancora non è stato deciso nulla” è stata la dichiarazione di un membro dell’entourage del bomber giallorosso al sito internet. Di sicuro Dzeko e la sua famiglia si trovano molto bene nella capitale, dove ormai vivono da molti anni. Ad ogni modo una decisione arriverà nelle prossime ore, anche perché in caso di sua cessione la Roma a quel punto dovrà accelerare per arrivare a Milik.

