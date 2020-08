Il calciomercato della Roma delle prossime settimane ruota inevitabilmente attorno alla figura di Edin Dzeko. Rimarrà o no in giallorosso?

Il bosniaco negli ultimi anni è stato il faro della squadra giallorossa, sia in campo che fuori. Giocatore bravo non solo a finalizzare ma anche a mandare a rete i compagni, è diventato capitano della squadra succedendo a bandiere come Totti e De Rossi. Amato dai tifosi, è molto legato alla città oltre che al club capitolino. A Roma sono nati i suoi figli ed è in arrivo la terza. Eppure il suo futuro potrebbe essere lontano dalla capitale.

Calciomercato Roma, Dzeko ha detto sì alla Juventus

Come riporta Il Corriere dello Sport il futuro di Dzeko sarà bianconero. Il calciatore avrebbe infatti sciolto le riserve e accettato la corte della Juventus, che gli offrirà 7.5 milioni di euro per due anni. E che alla Roma riconoscerà dieci milioni di euro più bonus per il cartellino del centravanti. Cifra che poi i giallorossi gireranno al Napoli, insieme ai cartellini di Under e Riccardi, per arrivare a Milik. Con l’attaccante polacco ancora non è stato raggiunto l’accordo ed è per questo motivo che anche la trattativa relativa a Dzeko non è decollata. Tra l’altro la Roma vorrebbe fare uno scambio senza il conguaglio economico richiesto dal Napoli. E c’è pure da convincere Riccardi che vorrebbe restare a Roma.

L’intenzione della Roma è quella, dovendo rinunciare a malincuore a Dzeko, di affidarsi ad un nuovo attaccante con le stesse caratteristiche ma con otto anni in meno. Ancora però ci sono alcuni ostacoli da superare e non è detto che salti tutto. I prossimi giorni saranno da dentro o fuori: il tempo stringe.

