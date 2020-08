Calciomercato Roma, il Genoa piomba su due esuberi giallorossi: il nuovo allenatore Maran vuole Juan Jesus, trattativa anche per Santon.

La Roma ha numerosi calciatori in esubero da piazzare prima dell’inizio del campionato. C’è ancora molto tempo per quanto riguarda la finestra di calciomercato, ma prima si portano a termine le cessioni più facile sarà pensare agli acquisti. Con l’arrivo di Friedkin al posto di Pallotta c’è maggiore solidità economica ma visti i conti in rosso ereditati non si possono fare voli pindarici.

In “soccorso” alla Roma per quanto riguarda gli esuberi arriva il Genoa. Quanto meno nella volontà di ingaggiare due calciatori considerati degli esuberi, c’è però da capire se a livello economico i rossoblù saranno in grado di accontentare le pretese del club giallorosso e dei diretti interessati.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Calciomercato Roma, Santon e Juan Jesus nel mirino del Genoa

Il nuovo allenatore del Genoa Rolando Maran, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha inserito Juan Jesus nella sua lista di rinforzi e la società proverà ad accontentarlo. Sul difensore brasiliano c’è da tempo l’interesse del Cagliari dove ritroverebbe il suo ex allenatore Eusebio Di Francesco. Il Cagliari sarebbe disposto a spendere 3 milioni di euro per il suo cartellino, ma Juan Jesus sembra più tentato dal Genoa.

Il Genoa è inoltre in concorrenza con il Parma per l’ingaggio di Davide Santon, che accetterebbe di andare a giocare in Turchia al Besiktas solo in caso di cessione a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!