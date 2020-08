Calciomercato Roma, vicino l’accordo con l’Inter per Kolarov

Il calciomercato Roma vede in questo momento i giallorossi impegnati soprattutto a sfoltire l’organico. E sorpresa tra i partenti c’è pure Kolarov.

Non è certo uno degli elementi che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore il laterale serbo. Che anzi con Fonseca è stato di fatto un punto fermo della sua squadra. Prima da terzino destro con la difesa a quattro, quindi centrale della difesa a tre. Leader carismatico dello spogliatoio, è comunque intenzionato a cambiare aria. Una partenza sicuramente dolorosa per la Roma.

Calciomercato Roma, manca un milione per l’accordo

Kolarov ha infatti già deciso la sua nuova destinazione, ovvero l’Inter di Antonio Conte. Che ha puntato su di lui come rinforzo di esperienza. Con la prospettiva di lottare per il campionato e di essere protagonista in Champions League. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’accordo tra Roma e Inter non è molto distante. I giallorossi chiedono due milioni di euro per lasciar partire il terzino, l’Inter è pronta ad offrirne uno. Una differenza comunque minima, l’accordo sembra essere molto vicino e non ci sarà alcun inserimento di contropartite tecniche.

