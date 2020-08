Calciomercato Roma, le priorità dei giallorossi: Fonseca vuole rinforzi

Il calciomercato della Roma vive una delle sue fasi più calde. I giallorossi infatti potrebbero perdere a breve due colonne come Dzeko e Kolarov.

Sta per iniziare una nuova era per la Roma, che è in procinto di cedere due tra gli elementi più esperti della sua rosa. La fascia di capitano, se davvero Dzeko sarà ceduto, passerà sul braccio di Lorenzo Pellegrini. Saranno lui e Zaniolo le colonne portarti della nuova squadra e del progetto di Friedkin. Fonseca però adesso si aspetta rinforzi. Perché se si vuole puntare ad un posto nella prossima Champions League c’è bisogno di innesti di qualità. Servono soprattutto un paio di difensori centrali, un laterale destro e una punta.

Calciomercato Roma, Smalling e le cessioni le priorità

Il ritorno di Chris Smalling è la priorità in difesa. L’inglese del Manchester United è uno dei pallini del tecnico portoghese. Per convincere gli inglesi però serviranno almeno venti milioni di euro e per questo motivo il club sarà impegnato soprattutto a cedere. Perché c’è bisogno di recuperare un gruzzoletto e allo stesso tempo anche di alleggerire il monte ingaggi. I soldi per arrivare a Smalling – come sottolinea Il Corriere dello Sport– potrebbero arrivare soprattutto dalla cessione di Schick al Bayer Leverkusen, intenzionato a spendere 25 milioni di euro per l’attaccante ceco. Ma sull’elenco dei partenti rimangono anche Florenzi, Juan Jesus, Perotti e altri elementi che sembrano destinati a trovare poco spazio nella stagione appena iniziata.

Per il resto c’è ancora da risolvere il nodo terzino destro: ne serve uno titolare, con tanti esuberi da piazzare. Prima le cessioni, poi i rinforzi, ma il mercato rischia di restare bloccato e l’inizio del campionato è dietro l’angolo.

