La Roma vive delle ore molto importanti dopo la notizia dei contagiati da Covid-19 arrivate nella giornata di ieri.

In casa giallorossa sono quattro gli elementi della rosa di Paulo Fonseca che sono risultati positivi negli ultimi giorni. Ovvero il portiere Mirante, Bruno Peres, Carles Perez e Justin Kluivert. La speranza è ovviamente che la lista termini qui e che non si registrino altri casi.

Roma, tutti negativi ai tamponi dopo il secondo controllo

Arrivano buone notizie da parte del giornalista Sky Angelo Mangiante, che su Twitter ha riportato l’esito del secondo giro di tamponi per tutti i calciatori giallorossi. Esito per fortuna negativo e dunque alle 18 il gruppo sarà agli ordini di Paulo Fonseca sui campi di Trigoria per il primo allenamento stagionale.

Dopo i due casi di positività di ieri (Kluivert e Peres), secondo giro di tamponi oggi negativo per tutti: giocatori e staff tecnico #AsRoma. Tra poco, alle 18.00, in campo per il primo allenamento della nuova stagione. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 29, 2020

