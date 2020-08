Roma, ufficializzata l’amichevole contro il Frosinone

La Roma guarda inevitabilmente al campionato di serie A anche se in questi giorni la squadra è alle prese con i contagi da Covid-19, che sono già quattro.

I giallorossi si erano ritrovati appena qualche giorno fa, ora però Fonseca dovrà rinunciare anche ai calciatori che saranno impegnati con le rispettive nazionali. E dunque per il portoghese ci sarà poco tempo per testare sul campo i suoi uomini, considerato che – se non ci saranno sorprese – la serie A ripartirà il 19 settembre. Ad ogni modo la squadra disputerà delle amichevoli nel mese di settembre.

Roma, contro il Frosinone si gioca il 9 settembre

Se ne era già parlato nei giorni scorsi, adesso è anche ufficiale. Dopo la prima amichevole che i giallorossi giocheranno il 5 settembre contro l’ambizioso Benevento di Pippo Inzaghi, ce ne sarà in calendario una seconda appena qualche giorno dopo. La Roma infatti sarà ospite del Frosinone allo “Stirpe” il 9 settembre. La sfida si giocherà con fischio d’inizio fissato alle ore 18 e sarà un test importante per valutare la condizione della squadra.

