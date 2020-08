Calciomercato Roma, non solo Turchia per Santon

Il calciomercato Roma diventa ogni giorno sempre più bollente. Il club giallorosso al momento è impegnato soprattutto a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club.

L’elenco dei calciatori ai quali andrà trovata una sistemazione è ancora lungo. Del resto le squadre si sono appena ritrovate sul campo in quest’anno così anomalo per il calcio italiano, e tutte le squadre stanno ancora cercando rinforzi in un mercato che si chiuderà il prossimo 5 ottobre. Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto altrove è Davide Santon. Che dopo il lockdown ha trovato sempre meno spazio, complice anche il cambio di modulo voluto da Paulo Fonseca.

Calciomercato Roma, Santon piace anche in serie A

Nei giorni scorsi si è parlato di un forte interessamento da parte del Besiktas, squadra di Istanbul, nei confronti del duttile laterale italiano. Ma come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, non è detto che il futuro del calciatore sia per forza lontano dall’Italia. Anche il Genoa e il Parma, che hanno da poco cambiato allenatore, infatti sarebbero interessate al calciatore e potrebbero fare a breve un’offerta.

