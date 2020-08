Calciomercato Roma, la conferma dell’agente di Diawara sul suo futuro

Calciomercato Roma, l’agente di Diawara conferma l’interesse da parte di club di Premier League per il centrocampista giallorosso.

Il futuro di Diawara resta in bilico. Il centrocampista della Roma al momento non sembra nella lista dei cedibili, ma il corteggiamento da parte dei club di Premier League continua e una sua cessione non è del tutto da escludere. La conferma è arrivata dal suo agente in un’intervista del sito Tuttomercatoweb.

Queste le parole di Daniele Piraino: “Diawara è concentrato sulla sua carriera, è in un top club come la Roma dove sta bene, la piazza ha anche l’entusiasmo di una nuova proprietà. Però piace a tanti in Inghilterra, tra le altre c’è anche l’Arsenal. Essere accostato a certi club per lui è un piacere, con squadre di questo prestigio. Amadou è concentrato sul calcio e sulla sua carriera”.

Calciomercato Roma, confermato l’interesse dell’Arsenal

E così Piraino conferma l’interesse da parte dell’Arsenal, come anticipato in esclusiva da Asromalive un mese fa. La situazione delineata è simile a quella attuale. L’Atletico Madrid non scende sotto i 50 milioni per Partey e così l’Arsenal continua a bussare alla porta del club giallorosso per Diawara, obiettivo del nuovo allenatore Arteta. Dopo la vittoria di ieri della Community Shield i dirigenti dei Gunners potrebbero decidere di accontentarlo tornando alla carica con un’offerta da 30 milioni di euro, richiesta minima del club giallorosso.

