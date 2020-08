Calciomercato Roma, controproposta di scambio del Napoli

Calciomercato Roma, Cengiz Under sembra destinato verso il Napoli ma manca accora l’accordo tra i club: c’è un nuovo tentativo per Veretout.

All’affare che ha visto lo scorso anno Kostas Manolas passare al Napoli a Amadou Diawara alla Roma, potrebbe aggiungersene un altro questa estate. La trattativa tra i due club è in piedi ma non è ancora conclusa.

La Roma ha messo in vendita Cengiz Under, calciatore che interessa al Napoli. Questo è il punto di partenza della trattativa. I partenopei hanno invece Arek Milik sulla lista dei partenti, un attaccante che farebbe comodo ai giallorossi in caso di addio di Edin Dzeko. Il passaggio dell’attaccante bosniaco è però tutt’altro che sicuro e così la situazione si fa ingarbugliata.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Calciomercato Roma, altro tentativo del Napoli per Veretout

E così il Napoli sta provando a fare un nuovo tentativo per Jordan Veretout, calciatore che però la Roma ritiene incedibile. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero” oggi in edicola, l’idea del Napoli sarebbe quella di prendere Under e Veretout dalla Roma dando in cambio oltre a Milik anche il difensore Maksimovic. Il serbo era già finito sul taccuino della Roma ed è un profilo che piace, però la Roma non ha nessuna intensione di inserire in questa trattativa Veretout: nuovo nulla di fatto.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!