Calciomercato Roma, ecco il possibile sostituto di Kolarov

Il calciomercato Roma sta per entrare nella sua fase cruciale. In fase di definizione acquisti e cessioni per la prossima serie A.

I giallorossi stanno cercando di piazzare altrove quei giocatori che non rientrano nei piani del tecnico. Ma potrebbero anche esserci delle cessioni che non erano previste, come quella di Kolarov. L’esterno sinistro, fondamentale sui calci piazzati, sembra infatti intenzionato ad accettare le lusinghe dell’Inter. Antonio Conte cerca infatti pedine di esperienza per puntare subito allo scudetto e avrebbe individuato nell’ex Lazio e City un calciatore importante in campo e nello spogliatoio.

Calciomercato Roma, offerto Kolasinac

Se davvero il calciatore serbo, come pare, si accaserà a breve all’Inter di Antonio Conte, i giallorossi potrebbero andare alla ricerca di una pedina per la fascia sinistra. Anche se non si esclude che come “vice” Spinazzola possa essere promosso il giovane Calafiori. Che ha debuttato contro la Juventus nell’ultima giornata dimostrando di avere corsa, talento e personalità. Ad ogni modo come riporta Il Corriere dello Sport il nuovo volto per la corsia sinistra potrebbe arrivare dall’Arsenal. Ai giallorossi infatti sarebbe stato offerto Sead Kolasinac, classe 1993, elemento che già in passato è stato più volte accostato alla Roma.

