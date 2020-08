Calciomercato Roma, l’affare Milik vicino alla conclusione

Il nodo del Calciomercato Roma in questa fase dell’anno è sicuramente legato alla situazione del suo centravanti, il bosniaco Edin Dzeko.

Che, come ormai è risaputo, piace molto alla Juventus di Andrea Pirlo. Il nuovo allenatore bianconero lo vuole per completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala. Tuttavia il calciatore, molto legato alla Roma e alla capitale, dove ormai vive da anni, non avrebbe ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Ad ogni modo i giallorossi hanno già individuato il suo successore.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Milik

Come riporta Il Corriere dello Sport, ormai non ci sono dubbi sul fatto che in caso di partenza di Dzeko i giallorossi stringeranno per Milik. Per il quale l’accordo non è molto distante. Per quanto riguarda l’ingaggio la differenza tra domanda e offerta si aggira sul mezzo milione. Il calciatore però sembra essersi convinto della sua nuova possibile destinazione. Ancora da limare anche l’accordo con il Napoli. Che per il polacco chiede 15 milioni più i cartellini di Under e Riccardi. I giallorossi invece sul piatto, oltre ai due giocatori, sarebbe pronta a girare il ricavato dell’eventuale cessione di Dzeko.

