Calciomercato Roma, nuovo direttore sportivo: la candidatura

La nuova era Friedkin è iniziata ma ancora non ci sono stati particolari scossoni né a livello dirigenziale né per quanto riguarda allenatore e calciatori. La situazione è in divenire e intanto c’è da registrare una nuova candidatura a mezzo stampa. In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” Ralf Rangnick, il cui passaggio al Milan è saltato dopo la conferma di Pioli, ha mandato un messaggio abbastanza chiaro.

Queste sono le parole di Rangnick: “Roma è una metropoli mondiale e la Roma è un club di tradizione europea, che ha vinto l’ultimo dei suoi scudetti 20 anni fa e l’ultimo trofeo 12 anni fa, la Coppa Italia. Sarà interessante vedere come i nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, imprenditori di successo, cercheranno di rimettere la Roma sulla strada del successo”. Chissà se dopo queste parole verrà preso in considerazione per un ruolo dirigenziale.

