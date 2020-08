Calciomercato Roma, c’è un piano per la cessione di Kluivert

Calciomercato Roma, c’è un piano per la cessione dell’attaccante esterno Justin Kluivert, concordato con il suo procuratore Mino Raiola.

Non è un gran momento per Justin Kluivert. Non fa più parte del progetto dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca e per questo è stato messo in vendita ed è risultato positivo al coronavirus. Asintomatico, è però naturalmente in isolamento e non potrà iniziare ad allenarsi a Trigoria con i suoi compagni in vista dell’inizio della nuova stagione. Inoltre non sono arrivate finora delle offerte allettanti.

Nelle scorse settimane si era parlato addirittura del Barcellona, visto che il papà sembrava un possibile candidato alla panchina dei blaugrana. E invece è arrivato Ronald Koeman, che nella nazionale maggiore non gli ha dato grandissimo spazio. E che a suo tempo gli aveva consigliato di restare all’Ajax a giocare invece di andare in un altro campionato.

Calciomercato Roma, il piano per Kluivert

E così dal Barcellona si è arrivati all’offerta del Benevento, con il calciatore che ha confessato al procuratore Mino Raiola di non essere convinto di accettare. Il piano della Roma comunque secondo quanto riportato da “Il Messaggero” sarebbe quello di non venderlo subito, ma di mandarlo eventualmente in prestito in una squadra in Europa dove farlo giocare con continuità. L’obiettivo è quello di farlo magari esplodere in un nuovo contesto per fare lievitare il prezzo del cartellino e ricavare l’anno prossimo una somma più alta dalla sua cessione.

