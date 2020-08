Il calciomercato della Roma in questa fase vede il club impegnato a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani di Fonseca. Ma non solo.

Ci sono infatti anche alcuni giovani della Primavera ai quali trovare una sistemazione. Elementi nei quali la società crede molto, con la speranza che il processo di maturazione possa continuare magari altrove e che un giorno possano tornare più forti e utili per la squadra giallorossa. E’ il caso ad esempio di Bouah, che ha bisogno di giocare con continuità. Ma la Roma ha intanto trovato una destinazione anche ad un altro giovane del quale si dice un gran bene.

Calciomercato Roma, D’Orazio va in prestito

L’ala sinistra Ludovico D’Orazio, classe 2000, infatti è stato ceduto in prestito dai giallorossi alla Feralpisalò. Ad annunciarlo è stata la stessa società giallorossa tramite i suoi canali sociali. Per l’esterno, che all’occorrenza può giocare anche a destra, l’occasione per dimostrare tutto il suo valore.

🤝 Ludovico D'Orazio ceduto in prestito alla @feralpisalo fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo!#ASRoma pic.twitter.com/ErtVqWJuMX — AS Roma (@OfficialASRoma) August 29, 2020

