Calciomercato Roma, c’è una candidatura per l’attacco: costa 25 milioni

Calciomercato Roma, l’attaccante della Fiorentina Vlahovic si propone ai giallorossi: costa 25 milioni ma può arrivare con uno scambio.

L’attacco della Roma 2020/2021 resta al momento un mistero. C’è da capire se Edin Dzeko alla fine deciderà di restare in giallorosso rifiutando la proposta della Juventus e se in sua sostituzione eventualmente arriverà Milik dal Napoli. Inoltre c’è da sostituire Kalinic, tornato dal prestito all’Atletico Madrid. Se è vero che Pedro può giocare anche da attaccante centrale, a Fonseca piace sempre avere una punta abile nel gioco aereo e capace di fare salire la squadra.

Nelle ultime ore è rispuntato un nome già accostato alla Roma, come riporta la prima pagina de “Il Romanista” oggi in edicola.

Calciomercato Roma, operazione Vlahovic

Secondo “Il Romanista” l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic si sarebbe offerto alla Roma. Della possibilità di un suo arrivo in giallorosso anche tramite uno scambio avevamo scritto su Asromalive già a inizio agosto.

Da allora la situazione è rimasta del resto invariata. La Fiorentina si ritrova con ben tre attaccanti centrali: Kouamè, Cutrone e appunto Vlahovic. Vista la conferma di Iachini che punterà ancora sul 3-5-2, uno di questi è evidentemente di troppo visto che Ribery e Chiesa (se resterà) vengono impiegati pure tra i due in attacco.

Il primo indiziato a lasciare resta proprio Vlahovic. La Fiorentina sarebbe anche disposta a darlo in prestito per farlo crescere e riaccoglierlo in futuro, ma potrebbe vacillare in caso di proposta di acquisto a titolo definitivo. O inserirlo in qualche operazione, come in questo caso con la Roma in una trattativa in cui potrebbe rientrare Florenzi che interessa ai viola. Ora c’è anche da registrare la volontà di Vlahovic di sposare il progetto Roma: nei prossimi giorni si capirà se c’è la possibilità di un suo arrivo o se è una mossa per ottenere il rinnovo di contratto con la Fiorentina di cui si sta parlando in questi giorni.

