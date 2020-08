Calciomercato Roma, è corsa a due per il difensore giallorosso Federico Fazio. Oltre al Villarreal c’è l’interesse della Fiorentina

Il destino del difensore giallorosso Federico Fazio, appare ormai inevitabilmente lontano da Roma. Come anticipato largamente da AsRomalive il nome dell’argentino risulta essere una della prime scelte del nuovo tecnico del Villarreal Unai Emery che lo ha già allenato ai tempi del Siviglia.

Il club spagnolo ha ambizioni importanti in vista della prossima stagione e il 33enne potrebbe portare esperienza in un reparto arretrato alle prese con diversi infortuni. La trattativa sembrava essere già a buon punto, tant’è vero che nelle scorse settimane Fazio era stato avvistato anche all’aeroporto di Valencia. Tutto questo lasciava presagire una chiusura rapida dell’affare, ma nelle ultime ore una nuova pretendente per il difensore sembra essersi affacciata prepotentemente alla finestra.

Calciomercato Roma, anche la Fiorentina su Fazio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, sulle tracce del difensore argentino sarebbe piombata la Fiorentina del vulcanico presidente Rocco Commisso. La società viola avrebbe negli ultimi giorni effettuato un sondaggio per il calciatore.

A questo punto si prospetta un’asta a due per Fazio. Anche se al momento il Villarreal potrebbe essere in vantaggio, non è da escludere che il calciatore possa avere la volontà di non lasciare in Italia e quindi di accettare la corte dei gigliati.

Anche la Fiorentina, come i concorrenti spagnoli, ha intenzione di costruire una squadra ambiziosa per raggiungere traguardi di una certa rilevanza. I dirigenti toscani si stanno infatti muovendo in diverse direzioni per riuscire a rinforzare la rosa che il tecnico Beppe Iachini avrà a disposizione nella prossima stagione.

