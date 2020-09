Dopo aver praticamente piazzato Juan Jesus e Schick, la Roma potrebbe salutare anche un altro esubero grazie ad un’asta insospettata

In attesa di conoscere il destino di Smalling, Dzeko e Under, la Roma continua a lavorare su più fronti per tentare di piazzare più esuberi possibili in vista dell’imminente inizio di stagione. Con Patrik Schick vicinissimo al Bayer Leverkusen per 27 milioni di euro più bonus e Juan Jesus in procinto di accasarsi al Genoa, il prossimo ‘indesiderato’ che potrebbe salutare a breve è Federico Fazio. Negli ultimi giorni sono giunte solamente conferme sull’interessamento del Villarreal, ma il difensore argentino ha estimatori anche in Italia.

Calciomercato Roma, tre squadre su Fazio

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, oltre al sondaggio della Fiorentina, sull’ex Siviglia va registrato un interessamento concreto da parte del Cagliari, che proprio di recente ha visto sfumare il passaggio di Juan Jesus in rossoblu. Una pista da seguire con attenzione, anche in virtù della presenza di Eusebio Di Francesco sulla panchina dei sardi.

