CALCIOMERCATO ROMA MANDI BETIS – Nome nuovo, anzi, seminuovo per la difesa della Roma. Alle prese con la trattativa per Chris Smalling, la dirigenza giallorossa non esclude anche un altro innesto nella retroguardia, vista la possibile conferma della difesa a tre. Con Fazio, Juan Jesus e Kolarov sul piede di partenza e Cetin già accasatosi al Verona, le frecce nell’arco di Paulo Fonseca iniziano a scarseggiare e per questo gli uomini mercato romanisti restano vigili in cerca di una possibile occasione. In questo senso vanno letti i sondaggi effettuati di recenti per Aissa Mandi, confermati dalle indiscrezioni in possesso di Asromalive.it. Già sul taccuino romanista prima del suo trasferimento al Betis, il difensore ventottenne è stato proposto nelle scorse settimane a Trigoria.

Calciomercato Roma, proposto Mandi: ecco il prezzo

Vincitore della Coppa d’Africa con l’Algeria ma nato in Francia, l’ex Reims è in scadenza con il Betis Siviglia il 30 giugno del 2021. In virtù di questo, il club andaluso si vedrà costretto a concedere uno sconto importante rispetto ai 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria e secondo le informazioni in nostro possesso una cifra tra i 10 e i 12 milioni potrebbe essere sufficiente per acquistarlo. Lo sa anche il Liverpool, che non ha ancora mollato la presa sul calciatore, mentre l’offerta ufficiale più recente è stata quella del Nizza, ritenuta troppo bassa. Abile a giocare sia al centro della difesa, sia come terzino destro, con Setien Mandi ha dato il meglio di sé come terzo difensore di destra in una difesa a tre e la sua duttilità è una delle caratteristiche che maggiormente piacciono agli scout giallorossi. In Italia piace anche a Fiorentina, Napoli e Torino.

