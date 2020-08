Calciomercato Roma, “Per Milik stiamo lavorando”

Calciomercato Roma, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis, ha parlato della situazione riguardante il futuro di Milik ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Milik, Dzeko, Under, Roma, Juventus e Napoli. Un intreccio che va avanti ormai da settimane e che ancora non si sa in che direzione andrà a finire. La situazione ormai è abbastanza nota. Il centravanti bosniaco è corteggiato dalla squadra bianconera, con il nuovo tecnico Andrea Pirlo che in lui ha individuato il perfetto sostituto per Gonzalo Higuain.

La trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro (come potrebbe anche arenarsi definitivamente) e i giallorossi come prima scelta per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione hanno individuato come prima scelta il calciatore del Napoli Arkadiusz Milik.

Sul calciatore contestualmente risulta esserci anche l’interesse della Juve e in più, quando c’è da trattare con i partenopei, si deve sempre fare i conti con la personalità eccentrica del presidente Aurelio De Laurentiis, che oggi, in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, toccando appunto anche la situazione che riguarda l’attaccante polacco.

Calciomercato Roma, De Laurentiis: “Vedremo nei prossimi giorni”

Il patron degli azzurri parlando della situazione riguardante Milik, ha dichiarato: “Per Milik stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”. La società del Napoli per il centravanti ha fissato un prezzo che supera i 40 milioni di euro. La Roma dal canto suo ha già messo sul piatto il cartellino dell’attaccante turco Cengiz Under e nello stesso tempo non vorrebbe spendere una cifra troppo alta per il polacco.

Per quanto riguarda l’ingaggio poi, l’entourage di Milik aveva fatto una richiesta intorno ai 5 milioni di euro annui, ma la dirigenza giallorossa sembrerebbe orientata verso un contratto quinquennale da 4 milioni ai quali si potrebbero aggiungere massimo 500.000 euro come eventuali bonus.

Bisognerà comunque attendere per capire quale sarà il futuro del polacco. Roma, Torino oppure permanenza Napoli? Un interrogativo che è destinato a scaldare il prossimo calciomercato.

