Calciomercato Roma, Milik: Pirlo fa infuriare De Laurentiis

Calciomercato Roma, il futuro di Milik resta incerto e una telefonata di Pirlo al polacco avrebbe fatto infuriare il presidente del Napoli.

L’affare Milik resta molto complesso. L’attaccante polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 e tra pochi mesi sarebbe libero di accordarsi con un’altra squadra a parametro zero. Così facendo correrebbe però il rischio di passare un anno fermo, perché il presidente del Napoli De Laurentiis vuole monetizzare la sua cessione e non accetterebbe uno scenario di questo tipo.

A rendere ancora più incandescente la situazione è stata, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport“, una telefonata di Pirlo a Milik. Il nuovo allenatore della Juventus avrebbe suggerito all’attaccante di pazientare e di non accettare destinazioni diverse da quella della Juventus.

Calciomercato Roma, lo stato della trattativa per Milik

Il presidente del Napoli De Laurentiis non vuole saperne di cedere Milik alla Juventus, in nessun caso. L’intenzione è quella di chiudere la trattativa con la Roma anche se l’accordo è ancora molto lontano. Il giovane centrocampista Riccardi non avrebbe intenzione di accettare il trasferimento, Cengiz Under non ha ancora raggiunto l’accordo economico col Napoli né Milik è ancora convintissimo di accettare la Roma.

I giorni passano, l’inizio del campionato si avvicina, ma la sensazione è che la trattativa andrà ancora per le lunghe viste le tante variabili in gioco.

