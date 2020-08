Calciomercato Roma, l’attaccante armeno Henrikh Mkhitaryan ha rescisso il suo contratto con l’Arsenal per trasferirsi a titolo definitivo nella Capitale

Henrikh Mkhitaryan è pronto a legarsi alla Roma a titolo definitivo. Il calciatore armeno infatti, dopo aver trascorso un anno in prestito nella Capitale ha rescisso il suo contratto con l’Arsenal e adesso potrà diventare giallorosso a tutti gli effetti.

E’ stato lo stesso club inglese attraverso il proprio sito ufficiale a dare la notizia della risoluzione dell’accordo tra le parti. La società dei “Gunners”, ha inoltre voluto fare gli auguri al giocatore per il futuro della sua carriera, ringraziandolo anche per il suo periodo trascorso a Londra.

Mkhitaryan si era trasferito in biancorosso nel gennaio del 2018 dal Manchester United. Durante la sua permanenza all’Arsenal ha realizzato 9 gol e fornito 13 assist per i suoi compagni in tutte le competizioni in cui è stato impiegato. Con il club londinese ha anche raggiunto la finale di Europa League del 2019, persa poi contro il Chelsea allenato all’epoca da Maurizio Sarri.

Il calciatore non ha mai nascosto il suo desiderio di poter vestire ancora la maglia della Roma. Dopo un inizio di stagione un po’ complicato infatti, l’armeno, soprattutto alla ripresa del campionato post lockdown, ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche risultando di conseguenza uno dei più positivi della rosa giallorossa.

L’allenatore Paulo Fonseca lo considera uno dei punti per il suo progetto in vista del prossimo anno calcistico. Nel primo anno sotto al Colosseo, il 31enne ha realizzato 9 gol e fornito sei assist. Numeri che si spera potranno crescere ancora in futuro.

