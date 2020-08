Calciomercato Roma, assalto Napoli per Veretout: sì a una condizione

Calciomercato Roma, il Napoli insiste per Vereout considerato incedibile dai giallorossi a meno di un’offerta irrinunciabile.

Il Napoli non ha nessuna intenzione di arrendersi. Con la Roma ci sono attualmente numerose trattative in ballo. E a parte i casi relativi ad Arkadiusz Milik e Cengiz Under il sogno del direttore sportivo Giuntoli e dell’allenatore Gattuso è quello di ingaggiare Jordan Veretout. Rispetto a Diego Demme darebbe la stessa solidità in fase di interdizione ma maggiore qualità e dinamismo in fase di possesso palla.

Reduce da un’ottima stagione e pupillo dell’allenatore Paulo Fonseca, Veretout anche tramite il suo agente ha fatto capire di essere ben felice di continuare in giallorosso. Secondo il “Corriere dello Sport” c’è però un piccolo margine per un eventuale cambio di maglia.

Calciomercato Roma, le condizioni per cedere Veretout

Per il “Corriere dello Sport“, la Roma sarebbe disposta a vendere Veretout al Napoli solo in caso di offerta minima di 30 milioni di euro. Solo in quel caso il club giallorosso aprirebbe la trattativa per una eventuale cessione del forte centrocampista francese. E se la Roma lo venderà, Veretout accetterà il trasferimento approfittandone però da un punto di vista economico. Per accettare il trasferimento infatti chiederebbe un milione di euro in più a stagione rispetto all’attuale contratto.

