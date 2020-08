Calciomercato Roma, in arrivo offerta ufficiale per l’erede di Pau Lopez

Calciomercato Roma, se Pau Lopez lascerà i giallorossi l’erede potrebbe essere Esteban Andrada del Boca Juniors.

Uno dei principali dubbi in vista della nuova stagione in arrivo è se la Roma cambierà o meno portiere titolare. Pau Lopez alla sua prima stagione in giallorosso dopo un avvio abbastanza positivo ha deluso le aspettative. Era stato ingaggiato anche per la sua qualità con i piedi, ma nell’ultimo periodo è stato poco preciso anche nei rilanci. Dopo il grave errore nel derby ha perso la bussola e il rendimento nel girone di ritorno è stato negativo, fino ai disastri di fine stagione, inclusa la partita di Europa League contro il Siviglia.

Finora però non sono arrivate offerte ufficiali per Pau Lopez, solo sondaggi in particolare da club di Premier League. Qualora dovesse partire, la Roma secondo “Marca” ha già in mente il sostituto. E ha pronta un’offerta ufficiale da presentare.

LEGGI ANCHE —>>Calciomercato Roma, asse caldo tra i giallorossi e il Torino

Calciomercato Roma, piace Andrada del Boca Juniors

Il nome per la porta è quello di Esteban Andrada del Boca Juniors. Il Boca Juniors non ha nessuna necessità di vendere e per questo motivo non farà sconti. La clausola di rescissione (ha un contratto fino al 2023) è di circa 19 milioni di euro. Se verrà pagata per intero non ci saranno problemi per la Roma, anche perché il Boca è già messo bene per quanto riguarda gli estremi difensori. Agustín Rossi verrebbe promosso a titolare con il nuovo arrivato Javier García panchinaro e Manuel Roffo come terza scelta.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, parola ai bookmaker: c’è una sorpresa tra gli arrivi

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!