CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LEVERKUSEN – E’ praticamente definito il passaggio di Patrik Schick dalla Roma al Bayer Leverkusen. Di seguito si riportano le cifre, in attesa del comunicato ufficiale.

Calciomercato Roma, cifre Schick al Bayer Leverkusen

Come riportato dal giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora sul suo profilo Twitter, l’attaccante ceco si ritornerà in Germania, questa volta nel club guidato dal tecnico Peter Bosz per una cifra vicina ai 29 milioni di euro, con i bonus inclusi. Dunque la società capitolina ha ottenuto quello che voleva e che richiedeva per il diritto di riscatto fissato nel prestito stagionale con il Lipsia, solamente che quest’ultimo non hanno voluto esercitarlo.

Bayer che dopo la cessione di Havertz al Chelsea e Volland al Monaco, punterà tutto sull’ex giocatore della Sampdoria.

