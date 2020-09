Calciomercato Roma, movimenti in difesa: non solo Smalling

Calciomercato Roma, sono previsti tanti cambiamenti in difesa in entrata e in uscita. Oltre a Smalling c’è nel mirino un giovane dell’Atletico Madrid.

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha confermato di volere ricominciare dalla difesa a tre, con cui i risultati sono nettamente migliorati nel finale di campionato della scorsa stagione. E così il numero di centrali affidabili su cui puntare deve essere più alto rispetto a quello della scorsa stagione. Il punto fermo della retroguardia è al momento Mancini, con Ibanez a seguire. Cetin è andato via in prestito al Verona, Juan Jesus e Fazio sono in vendita e anche Kolarov usato come centrale è vicino all’addio. La società giallorossa nel frattempo sta facendo di tutto per fare rientrare anche Smalling dal Manchester United. I soldi incassati per la cessione di Schick al Bayer Leversen saranno di aiuto per avvicinare maggiormente le esose richieste dei “Red Devils”.

Calciomercato Roma, nel mirino Nehuen Perez

Non solo Smalling. Come riportato da Sky Sport, nel mirino c’è il giovane Nehuen Perez dell’Atletico Madrid, classe 2000 che nella scorsa stagione ha fatto molto bene in prestito al Famalicão, squadra del campionato portoghese. Un campionato che l’allenatore Paulo Fonseca conosce molto bene. Nehuen Perez è un calciatore di grande prospettiva, già nel giro della nazionale under 21 argentina, considerato un futuro campione in patria.

La Roma è pronta a scommettere sul suo talento e nei prossimi giorni la trattativa con l’Atletico Madrid potrebbe decollare.

