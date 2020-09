Calciomercato Roma, l’Inter sembra essere ancora interessata a Edin Dzeko. Tutto dipenderà dal futuro di Lautaro Martinez

Come accaduto durante l’estate scorsa, il destino di Edin Dzeko sembra essere il vero bandolo della matassa per quanto riguarda il calciomercato della Roma. Il futuro del centravanti bosniaco infatti, può essere determinante per le trattative della società giallorossa. Come già detto più di una volta, al calciatore non dispiacerebbe rimanere nella Capitale, in maniera da poter accontentare il desiderio della moglie Amra. Nello stesso tempo però, le dinamiche degli affari seguono linee diverse e il club capitolino, soprattutto per motivi di bilancio, appare più che disposto a cedere il proprio attaccante.

A questo proposito, il discorso con la Juventus è ormai aperto da tempo. Il nuovo tecnico bianconero Andrea Pirlo, ha individuato in Dzeko l’alternativa migliore al partente Gonzalo Higuain. Nello stesso tempo la Roma sta provando a intavolare una trattativa vantaggiosa con il Napoli per il centravanti Milik. I partenopei però, hanno fissato delle condizioni un po’ troppo esose per il polacco.

I giallorossi hanno offerto i cartellini di Under e del giovane centrocampista Riccardi, ma il club di De Laurentiis continua a chiedere anche 20 milioni di euro cash. L’affare quindi procede a rilento. Un intreccio abbastanza complicato, quello tra Juve, Roma e Napoli che potrebbe permettere il reinserimento di una pretendente “storica” per Dzeko.

Calciomercato Roma, l’Inter non molla Dzeko

Secondo quanto riportato da calciomercato.com infatti, i dirigenti dell’Inter Beppe Marotta e Piero Ausilio, avrebbero incontrato l’agente di Dzeko Silvano Martina, che è anche il procuratore del portiere nerazzurro Padelli.

La società milanese avrebbe fatto intendere di non aver abbandonato la pista che porta al bosniaco, vecchio pallino del tecnico Antonio Conte, ma che tutto sarebbe collegato esclusivamente a una eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. In quel caso l’Inter avrebbe la disponibilità economica per partecipare all’asta per Dzeko.

