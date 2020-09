CALCIOMERCATO ROMA MERET NAPOLI – Una vera e propria bomba di mercato quella rilasciata da ‘calciomercato.it’. Infatti uno dei temi caldi del Napoli della passata stagione era la prima scelta per la porta, se Ospina oppure Meret. Dopo qualche mese, alla fine il tecnico Gennaro Gattuso affiderà la porta al colombiano.

Meret è ufficialmente sul mercato

Si apre così un nuovo scenario per Alex Meret, acquistato due anni fa dai partenopei per ben 27,5 milioni di euro. Il noto sito di mercato in questione riporta anche come, dopo l’incontro tra gli uomini mercato del Napoli e l’agente Federico Pastorello, si è deciso di cedere l’estremo difensore classe ’97 in prestito secco. La squadra dovrà essere dello stesso livello del Napoli, che giochi in Europa o che lotti per quest’obiettivo. Dunque Napoli che non punterà questa stagione su Meret, ma obbligherà la squadra che lo prenderà in prestito a dargli il posto da titolare.

Calciomercato Roma, occasione Meret

Al momento il mosaico dei portieri non è ancora partito, ma se la Roma dovesse trovare una destinazione a Pau Lopez potrebbe essere una delle possibili mete, finora slegata alla maxi operazione che intreccia diversi nomi tra i due club. Non nuovo, invece, l’interesse dell’Inter per il post-Handanovic. Il Napoli non è disposto, salvo offerte fuori mercato, a concedere un obbligo di riscatto né a considerare la cessione. Pastorello, invece, si concentrerà prima sul mercato italiano: se, poi, non verrà riscontrata una soluzione ritenuta di livello adeguato, allora si andrà a dragare il mercato straniero, in particolare con lo sguardo diretto alla Premier League.

