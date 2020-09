Calciomercato Roma, per Nehuén Perez arriva la prima apertura da parte dell’Atletico Madrid. Il calciatore può partire in prestito.

Il tecnico Paulo Fonseca ha già fatto intendere di voler riproporre la difesa a tre anche nella prossima stagione. Di conseguenza urgono rinforzi, considerando che al momento di fatto in rosa ci sono soltanto Mancini e Ibanez sicuri della permanenza nella Capitale.

Il primo obiettivo resta sempre il ritorno di Chris Smalling, ma, ovviamente, anche se l’inglese dovesse vestire di nuovo la casacca giallorossa, occorrerà comunque acquistare altri giocatori. La lista dei più che possibili partenti annovera i nomi di Fazio, Juan Jesus, Kolarov, oltre a Cetin che è già in ritiro con l’Hellas Verona. Una difesa da ricostruire, per dirla in sintesi.

Nelle ultime ore nel frattempo, è spuntata in maniera prepotente la candidatura di Nehuén Perez . Il 20enne di proprietà dell’Atletico Madrid, ha trascorso l’ultimo anno in prestito in Portogallo tra le fila del Famalicao, dove ha collezionato 23 presenze in campionato. L’argentino in patria viene considerato un futuro campione, tant’è vero che è già nel giro della nazionale under 21, dove ha indossato anche la fascia di capitano. La dirigenza giallorossa si è andata ad aggiungere ai tanti estimatori che il calciatore ha già nella Liga e in terra lusitana.

Calciomercato Roma, prima apertura per Perez

In questa direzione, comunque, sembra che qualcosa abbia iniziato a muoversi. Secondo calciomercato.it infatti, la dirigenza dell’Atletico Madrid starebbe valutando di far partire per un’altra stagione Perez.

I “Colchoneros” sarebbero disposti anche a una cessione in prestito con diritto di riscatto. Una importante apertura per le pretendenti del difensore argentino, che adesso potranno farsi avanti con più sicurezza per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni del giovane calciatore.

