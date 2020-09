Calciomercato Roma, pronta l’offerta per l’argentino

Calciomercato Roma, il Fenerbache avrebbe rotto gli indugi e sarebbe pronto a presentare un’offerta per l’attaccante argentino Diego Perotti

Da diverse settimane il nome di Diego Perotti continua a essere presente nella lista degli esuberi della Roma. Infatti, nell’ottica di svecchiamento della rosa e soprattutto di riduzione del monte ingaggi voluta dalla nuova proprietà texana, il calciatore non può fare più parte dei progetti futuri del tecnico Fonseca. Per l’attaccante argentino si erano fatti avanti due club arabi l’Al Shabab e l’Al Nassr, e uno degli Emirati, l’Al Nasr. Queste tre società avevano chiesto informazioni su “El Monito” alla società giallorossa, ma, dopo l’approccio iniziale, il loro interesse è svanito nel nulla da un giorno all’altro.

Poco prima di Ferragosto invece, si sono rincorse le voci di un accordo praticamente fatto con il Fenerbache. Anche in questo caso, la situazione si è poi risolta con un nulla di fatto. L’interesse del club turco però, risulta essere ancora vivo e, a tal proposito, sembra che possano esserci delle novità rilevanti a breve termine.

Calciomercato Roma, il Fenerbache prepara l’offerta per Perotti

Secondo le indiscrezioni raccolte da calciomercato.it infatti, Il Fenerbache starebbe per rompere gli indugi e di conseguenza presentare un’offerta ufficiale alla Roma per Diego Perotti. Il calciatore dopo tre stagioni e mezzo nella Capitale, spesso purtroppo condite da diversi infortuni, potrebbe quindi accasarsi a Istanbul in uno dei club più importanti del campionato turco.

Una soluzione che farebbe di sicuro comodo alla società giallorossa che ha assolutamente bisogno di vendere prima di iniziare in maniera concreta il proprio calciomercato in entrata.

