Calciomercato Roma, pronto il rinnovo per il “gioiello” giallorosso

Calciomercato Roma, la società giallorossa è pronta a offrire al proprio gioiello Zaniolo, il rinnovo del contratto fino al 2025

Il futuro di Nicolò Zaniolo è destinato a tingersi ancora di giallorosso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, è previsto un incontro tra l’entourage del centrocampista e la dirigenza della Roma per parlare del rinnovo del contratto che andrebbe ad allungarsi fino al 2025 con un ingaggio che si aggirerebbe intorno ai tre milioni di euro. Le parti dovrebbero riuscire a vedersi verso la fine del mese di settembre. Non ci sarebbe nessuna fretta infatti per riuscire a chiudere l’accordo.

Zaniolo è convinto di continuare la sua crescita a Trigoria. Al di là di ogni apparenza, il calciatore ha un ottimo rapporto con il tecnico Fonseca che lo considera fondamentale nel suo progetto tecnico. Per questo la Roma è intenzionata a blindare il proprio gioiello e ha già rispedito al mittente alcune proposte arrivate per una eventuale cessione.

Calciomercato Roma, Zaniolo e il retroscena sul Tottenham

In particolare, sempre secondo il Corriere dello Sport, sembra che la settimana scorsa il procuratore di Zaniolo Vigorelli, si sia presentato nel centro sportivo giallorosso accompagnato da un emissario del Tottenham di nome David Dixon. L’offerta degli inglesi per riuscire ad acquistare il classe ’99, sarebbe stata di 50 milioni più dieci di bonus raggiungibili in modo facile.

Il club capitolino dal canto suo, sarebbe riuscito però a respingere l’assalto degli “Spurs” e del tecnico Mourinho che desidererebbe fortemente che il calciatore si trasferisse a Londra. Adesso quindi resta soltanto da aspettare l’arrivo dei Friedkin a Roma e la chiusura del calciomercato. Solo allora infatti si potrà capire la vera portata del budget che la società giallorossa avrà a disposizione per le strategie future.

